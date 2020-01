De gemeente Breda zet vanaf 20 januari twee scanauto's in om gereguleerd parkeren in de wijken te controleren. Met de scanauto kan snel worden gecontroleerd of de eigenaar van een geparkeerde auto een geldige parkeervergunning heeft of genoeg heeft betaald voor het parkeren.

Dagelijks rijden twee scanauto's door de wijken waar gereguleerd parkeren geldt. De camera's op de scanauto maken foto's van alle geparkeerde auto's. Op de foto's is de auto, het kenteken en de omgeving rond de auto te zien. Aan de hand van de beelden wordt automatisch gecontroleerd of er parkeerrecht is.

Parkeerrecht wil zeggen dat er een geldige parkeervergunning voor dat kenteken is of dat er voldoende is betaald voor het parkeren. Als dat niet het geval is, controleert een handhaver de beelden handmatig en gaat hij in de straat bij de auto ter plaatse kijken. Als er dan inderdaad sprake is van een overtreding, ontvangt de eigenaar binnen twee weken zijn parkeerboete per post.

De scanauto scheelt voor de controleurs veel tijd, omdat de scanauto de geparkeerde auto's die mogelijk in overtreding zijn er meteen uit filtert. De handhavers hoeven dus niet ter plaatse alle auto's te controleren, maar kunnen veel gerichter te werk gaan.

Dit zorgt ervoor dat iedereen de regels, die gelden voor parkeren in gereguleerd parkeergebied, nakomt. Zo levert de inzet van de scanauto ook een bijdrage aan een leefbare en bereikbare wijk", laat de gemeente Breda weten.

Mensen kunnen nog steeds een parkeervergunning aanvragen voor bezoek. Ook is laden en lossen nog steeds toegestaan.