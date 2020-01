Binnenland Hotel in Breda zet volledig voetbalteam op straat na wangedrag Een hotel aan de Dr. Batenburglaan in Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 5.30 uur een volledig voetbalteam van 27 personen op straat gezet. De mannen zouden overlast hebben gegeven en vernielingen hebben aangebracht.