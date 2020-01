De Bredase lokale partijen Breda '97, Breda's Ondernemers en Ouderenbelang (BOB) en Volmondig JA gaan samenwerken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De partijen vormen samen een nieuwe, lokale beweging en sluiten niet uit dat ze in de toekomst deels zullen fuseren. De samenwerking is gevolg van de tegenvallende resultaten van de verkiezingen in 2018. Toen was Breda '97 de enige lokale partij die een zetel haalde.

In een persbericht laten de partijen weten dat een grote, lokale beweging volgens hen nodig is omdat de partijpolitiek van de landelijke partijen in de gemeenteraad de burgers in de weg staat.

Op 18 januari houden de partijen een openbare informatiebijeenkomst in Zaal Vianden.