Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de Potkanstraat in Breda, nadat hij probeerde om een politieagent te bijten.

Twee agenten gingen naar aanleiding van een aanwijzing op zoek naar een groep mannen die zich misdroegen in het uitgaansgebied. De 32-jarige man uit Bergen op Zoom gedroeg zich agressief toen de agenten de mannen op hun gedrag aanspraken.

De man beledigde agenten waarop zij hem probeerden aan te houden. De verdachte verzette zich waardoor er een worsteling ontstond en de man een van de agenten beet. Het lukte de agenten om de man aan te houden. Er zal een proces-verbaal tegen hem worden opgemaakt voor vernieling en belediging, bedreiging en mishandeling van een ambtenaar in functie.