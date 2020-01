Rotterdam Weggelopen gedetineerde randt vrouw aan in trein Rotterdam-Breda Een 37-jarige gedetineerde die was weggelopen uit de Penitentiaire Inrichting (PI) in Nieuwegein heeft donderdag rond 10.40 uur mogelijk een vrouw aangerand en een andere vrouw mishandeld in de trein van Rotterdam naar Breda. De man uit Amsterdam moet nog zeven maanden vastzitten.