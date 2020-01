Een 41-jarige man is zaterdagochtend aangehouden nadat hij probeerde in te breken in een woning aan de Boschstraat in Breda.

De bewoner hoorde rond 7.45 uur geluiden bij een raam van haar woning. Toen ze bij het raam ging kijken, zag ze een man die snel wegvluchtte via een brandgang.

De vrouw lichtte de politie in, die op basis van haar signalement de dader vrij snel kon aanhouden in de Boschstraat. De man werd meegenomen naar het politiebureau en zal later worden verhoord.