Het bouwscherm dat de komende vijf jaar op de Grote Markt in Breda staat in verband met restauratie van de Grote Kerk, wordt in de komende drie jaar omgetoverd tot een zogenaamde Blind Wall. Dit betekent dat in samenwerking met Blind Walls Gallery een kunstwerk van de bouwschutting gemaakt zal worden.

Het kunstwerk is een initiatief van de Grote Kerk in samenwerking met de Blind Walls Gallery en wordt gemaakt door de Bredase kunstenaar Robin Nas, ofwel Zenk One. De Blind Walls Gallery is een collectie van ruim 85 muurschilderingen gemaakt door internationale en nationale kunstenaars. Alle muurschilderingen zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad.

Direct na plaatsing van de bouwschutting ontstond vanuit politiek en ondernemers de vraag om hier een Blind Wall van te maken. De schutting is lastig te beschilderen en daarom is er gekozen om een kunstwerk in de vorm van 48 panelen van 1x1 meter te plaatsen.

Vorige week zijn de eerste panelen van een zestien meter lang kunstwerk op de bouwschutting op de Grote Markt geplaatst. Regelmatig worden er vier tot zes nieuwe panelen aan het werk toegevoegd. Op deze manier groeit het kunstwerk de komende drie jaar tot het compleet is.



Net als de andere muurschilderingen van Blind Walls Gallery is ook dit kunstwerk geïnspireerd door de locatie waarop het te zien is. Het werk van Nas verbeeldt de Grote Markt en Grote Kerk als ontmoetingsplek door de eeuwen heen.

Inspiratie voor de panelen komt zowel uit de historie als het heden van de locatie. De eerste panelen passen bij het seizoen en zijn geïnspireerd op Kerst.