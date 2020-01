Burgemeester Paul Depla wil tijdens de volgende jaarwisseling mogelijk een vuurwerkverbod instellen in Breda-Noord. Afgelopen jaarwisseling moest de Mobiele Eenheid (ME) worden ingezet om in Breda-Noord de rust terug te laten keren.

Tijdens Oud en Nieuw vernielde een groepje jongeren op de Wensel Cobergherstraat een mobiele camera. Toen de politie op de melding afging, gooide de groep vuurwerk naar de agenten. De dienders vonden de sfeer zo bedreigend dat zij de ME om hulp vroegen.

Ook op het Groenedijkplein werden bushokjes en een mobiele camera vernield. De ruit van een Arriva-bus overleefde de jaarwisseling ook niet. De politie hield vier personen aan die zich niet konden legitimeren.

Een aantal Twitteraars is naar aanleiding van de incidenten het gesprek met burgemeester Paul Depla aangegaan op het socialemediaplatform. "Zoals aangegeven zal ik met onder andere de politie kijken welke maatregelen we het beste kunnen nemen om dit soort gedrag te voorkomen", reageerde de burgemeester op Twitter.

"Daarbij misschien wel naar een verbod van vuurwerk in die buurt. Want het is te gek voor woorden dat handhavers en politie worden bekogeld met zwaar vuurwerk." Volgens de burgemeester is het voor de politie lastig om de daders direct aan te wijzen en op te pakken. "Bij een vuurwerkverbod lijkt dat makkelijker. Want dan is in zo'n groep iedereen met vuurwerk aan te pakken."