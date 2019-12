Supermarkt Lidl opent eind januari een tijdelijke winkel in een tent naast winkelcentrum De Berg in de Bredase wijk Haagse Beemden. De definitieve winkel komt in het najaar in de plaats van Albert Heijn.

De grote witte tent is inmiddels opgezet op het grasveld aan de Kesterenlaan en wordt momenteel ingericht.

De Albert Heijn sluit op 11 januari. Daarna wordt het pand volledig verbouwd. Wanneer de definitieve winkel van de Lidl precies opengaat, is nog onbekend.