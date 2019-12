De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een voertuigbrand aan de Alard Duhamelstraat in Breda. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

De auto stond geparkeerd tegen de gevel van een woning.

De brandweer had de brand snel onder controle. Zij konden ook voorkomen dat de gevel waar het voertuig tegenaan stond, schade opliep.