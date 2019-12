Breda

Politie vindt ruim 14 kilo illegaal vuurwerk in café aan Vismarktstraat

De politie heeft ruim 14 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een café aan de Vismarktstraat in Breda. De ontdekking werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedaan, maar de politie maakte het nieuws zaterdag pas bekend via Twitter.