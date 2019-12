De politie heeft maandagmiddag de Hooghout bij het Brabantpark in Breda volledig afgesloten omdat er zwaar vuurwerk aanwezig zou zijn in een van de appartementen. In een woning werden vervolgens drie cobra's aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) komt ter plaatse om het vuurwerk op te halen.

De politie kwam af op een melding af over zwaar vuurwerk dat in één van de woningen aan de Hooghout lag. De cobra's zaten in een emmer water. Wat er precies met het vuurwerk is gebeurd, is niet bekend.

Het ontploffingsgevaar is groot volgens de politie. De emmer met cobra's is daarom naar buiten gebracht, zodat er in elk geval geen ontploffing plaatsvindt in de woning.