Een 32-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een vermoedelijke steekpartij op de Haagdijk in Breda. De verdachte of verdachten zijn nog voortvluchtig.

De politie ontving rond 1.50 uur meerdere meldingen over een vechtpartij tussen een grote groep mensen op de Haagdijk. Eenmaal ter plaatse werd alleen het slachtoffer aangetroffen.

De vechtpartij is vermoedelijk uitgemond in een steekpartij. De politie zag dat het slachtoffer steekwonden had opgelopen en hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het nu met de man gaat, is onbekend.

De aanleiding van de vechtpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de vechtpartij.