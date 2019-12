Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Breda een 23-jarige man aangehouden die meer dan een gebruikershoeveelheid harddrugs bij zich had.

Rond 4.15 uur zagen agenten een geparkeerde auto aan de Slingerweg staan met zijn lichten aan. Daarop besloten agenten de inzittende te controleren.

In de auto zat een Bredanaar van 23 jaar. Hij had meer dan een gebruikershoeveelheid harddrugs bij zich in de auto. De harddrugs zijn daarop in beslag genomen. De man is aangehouden.