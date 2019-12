De politie heeft dinsdagavond twee mannen aangehouden in een voertuig in Breda. Het tweetal werd op heterdaad betrapt van inbraak, meldt Politieteam Markdal op Instagram.

Dinsdagavond kwam er bij politieteam Markdal een melding binnen van een poging tot inbraak in een auto. Bij aankomst konden twee verdachten worden aangehouden. De agenten werden geassisteerd door politieteam Verkeer Zeeland-West-Brabant.

Het voertuig waarin de verdachten reden bleek voorzien te zijn van valse kentekenplaten. De politie doet momenteel onderzoek naar de herkomst van het voertuig. Mogelijk is ook deze afkomstig van diefstal.

Het tweetal is ingesloten in het arrestantencomplex Mijkenbroek. Bij beide verdachten zijn vingerafdrukken afgenomen en foto's gemaakt. Deze worden opgeslagen in het politiebestand.