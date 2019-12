Een bewoner van een woning aan de Achterom in Breda is maandag naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook binnenkreeg toen haar droger in brand vloog.

Rond 15.45 vloog de droger in de brand. De brandweer kwam vervolgens met meerdere voertuigen ter plaatse. De brand was snel onder controle, maar de woning moest wel worden geventileerd.

Omdat de vrouw rook had binnengekregen, kwam er ook een ambulance ter plaatse. Het personeel behandelde haar en besloot haar mee te nemen naar het ziekenhuis.