Een auto is zondagmiddag rond 13.00 uur van de A58 bij Breda geraakt. De bijrijder raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Uit een blaas- en speekseltest bleek dat de bestuurder THC in zijn bloed had, de werkzame stof van cannabis. De politie heeft hem aangehouden en in het cellencomplex achtergelaten.

Het is niet bekend wat voor verwondingen de bijrijder aan het ongeval heeft overgehouden.