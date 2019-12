Een automobilist is vrijdagmiddag doorgereden na het veroorzaken van een ongeval op de kruising van de Kapittelweg en de Baliëndijk in Breda. Binnen een kwartier kwam de bestuurder tot inkeer, waarna hij zelf de politie belde om te vertellen dat hij betrokken was bij het ongeluk.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt bij het verkeersincident. Twee auto's zijn frontaal tegen elkaar op gereden.

Waar het ene voertuig zwaar beschadigd in de berm is achtergebleven, is de automobilist die het ongeluk veroorzaakte weggereden.

Er wordt ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.