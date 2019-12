De gemeente Breda heeft donderdag een dichtregel onthuld in de bestrating van wooncomplex Breda Vooruit aan de Stationslaan.

De gemeente Breda organiseerde een prijsvraag om de tekst te vinden. Daarbij werden bewoners van Breda Vooruit en bewoners van Belcrum uitgenodigd om een dichtregel te bedenken. Uit alle ingezonden dichtregels koos een jury het gedicht van Mariette Vermeeren als winnaar.

Haar gedicht is in de bestrating tussen bouwblok B3 en C van het wooncomplex aangelegd. Wethouder Marianne de Bie heeft de tekst donderdag officieel onthuld.

Op de muur is het volgende gedicht te lezen: "Vooruit. Loop sta zwijg kijk. De tijd staat hier niet stil, maar brengt jou van toe naar nu en van nu naar later. Via een steeg van tijdloos steen. Van oud naar nieuw. Wat de tijd ons brengt ligt niet vast. Hoogstens de wereld om ons heen. Kijk zwijg sta. En loop vooruit."