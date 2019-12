Een 83-jarige man is zondag rond 16.50 uur door twee mannen gewelddadig van zijn fiets beroofd in de Blauwe Kei in Breda. Een 29-jarige man is aangehouden.

Het slachtoffer werd door een verdachte op zijn hoofd geslagen toen hij in de steeg achter zijn huis liep. De man viel hierna tegen een muur en vervolgens op de grond. De twee daders gingen er daarna op de fiets van het slachtoffer vandoor.

Eén verdachte kon dezelfde dag nog aangehouden worden omdat het rijwiel van de fiets voor zijn woning in Overakker werd aangetroffen. Hij is in verzekering gesteld.

De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.