Een vrouw is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen op de A27. De weg in de richting van Gorinchem naar Breda is door het ongeluk afgesloten.

Bij de afrit Oosterhout-Zuid kantelde een vrachtwagen. Daardoor is de snelweg in de richting van Breda dicht. Dat zorgt voor een file van zo'n veertig minuten, laat de ANWB weten. Verkeer richting de Belgische grens wordt aangeraden om te rijden. Dat kan via de A59 en A16.

Vorige week kantelde er ook al een vrachtwagen op de A27 bij Breda. Toen moest de chauffeur bevrijd worden uit het voertuig, en lekte er na het ongeval brandstof uit de vrachtwagen. De weg bleef uren afgesloten, omdat de vrachtwagen weggesleept moest worden en het wegdek gereinigd moest worden.