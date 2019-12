330 kerstmannen en -vrouwen hebben zondagmiddag bij de Rotary Santa Run in het Ginneken ruim 10.000 euro voor het goede doel opgehaald.

Om 15.15 uur startten de deelnemers met een gezamenlijke warming-up op de kerstmarkt. Vervolgens renden de kerstmannen, -vrouwen en -kinderen een route door het Ginneken.

Deelnemers kochten een pak voor 15 euro en kinderen betaalden 10 euro. Hiermee werd geld ingezameld voor twee Bredase goede doelen: Stichting Zomerkampen Breda en Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys.

Burgemeester Paul Depla maakte kort na afloop het te verdelen bedrag bekend bij het overhandigen van een cheque aan vertegenwoordigers van de goede doelen.

Het was de achtste editie van de Rotary Santa Run in Breda. Tijdens het jaarlijkse evenement is er keuze uit een route van 3 of 6 kilometer. Elke deelnemer rent verkleed als kerstman of kerstvrouw voor het goede doel door het Ginneken.