Agenten in burger hebben zaterdagavond twee mannen van achttien en twintig jaar uit Oosterhout betrapt tijdens een inbraakpoging in een woning aan de van Ruysdaelstraat in Dongen.

De agenten hielden de twee mannen in de gaten omdat zij in het verleden vaker zijn aangehouden voor inbraken. Het duo stapte uit hun auto op de Ruysdaelstraat en trapte daar enkele keren tegen de voordeur van een woning. De deur raakte daarbij zwaar beschadigd. Het lukte de twee echter niet de woning te betreden.

Kort na de inbraakpoging werd het tweetal aangehouden op de Heistraat in Oosteind. Ze zijn overgebracht naar een politiecel en worden verhoord.