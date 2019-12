De bestuurder van een personenauto is vrijdagavond gewond geraakt nadat zijn auto in de berm belandde op de Elleboog in Breda.

Het ongeluk vond rond 23.30 uur plaats. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg en raakte hierdoor een boom en een lantaarnpaal. Vervolgens kwam de auto tot stilstand. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Een inzittende raakte gewond. Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk nagekeken door het ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto raakte zwaar beschadigd en werd door een berger weggesleept.