Een man en vrouw in Breda zijn donderdagavond onwel geworden doordat zij een barbecue hadden aangestoken in hun woning.

Donderdagavond kreeg de brandweer rond 22.45 uur een melding binnen over stank en rookvorming in een woning aan de Verbeetenstraat. Ter plaatse zagen zij de barbecue staan, waarvan het vuur was aangestoken in de woning.

Door de barbecue in de woning ontstond grote rookontwikkeling, waardoor de man en de vrouw onwel waren geworden. Twee ambulances werden opgeroepen en deze hebben de man en vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de barbecue buiten op straat gezet en heeft de woning hierna geventileerd.

Waarom de bewoners de barbecue binnen hadden aangestoken is niet duidelijk.