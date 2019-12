De provincie wil voor 2023 een app creëren die het openbaar-, flex en alternatief vervoer in West-Brabant toont. Reizigers moeten met behulp van de applicatie sneller op hun bestemming in Brabant zijn.

In 2023 lopen de huidige afspraken over het openbaar vervoer af. De provincie, de zestien gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband (RWB) en het Reizigersoverleg willen dan een gezamenlijk systeem gaan vormgeven. Het is de bedoeling dat reizigers dan gebruik kunnen maken van de reguliere bus of trein, flexvervoer, met iemand meerijden of een ander alternatief.

Een keuze maken uit deze gedeelde mobiliteit kan dan via een app. Het is niet de eerste keer dat gekeken wordt naar gedeelde mobiliteit. In diverse gemeenten in West-Brabant zijn al pilots gaande, zoals Bravoflex, een flexibel bussysteem in Moerdijk en Roosendaal en de Ridesharing App in Moerdijk.

Met het nieuwe ov-systeem moeten de keuzemogelijkheden toenemen. De vervoersvormen en de hoeveelheid hangt af van de locatie en de vraag naar vervoer. Het idee is dat de reiziger met maximaal één overstap het dichtstbijzijnde stations in Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom of 's-Hertogenbosch kan bereiken.

In september moet duidelijk zijn welke vormen waar in West-Brabant gaan rijden vanaf 2023.