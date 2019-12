Twee leden van de vrijwillige brandweer in Prinsenbeek hebben dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Paul Depla van Breda.

René de Deugd (54) werd dinsdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij al dertig jaar lid is bij de vrijwillige brandweer van Prinsenbeek. Ook Simon van Klundert (46) kreeg de onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij de brandweer. Hij is twintig jaar lid van de brandweer in het dorp.

Twee weken geleden werden in Teteringen zes Koninklijke Onderscheidingen opgespeld bij de vrijwillige brandweer. De zes vrijwilligers die het lintje kregen, waren allemaal minimaal twintig jaar lid van de vrijwillige brandweer.