De afrit van de A27 bij Breda is dinsdag afgesloten in verband met een ongeval met een vrachtwagen. De chauffeur is inmiddels bevrijd uit het voertuig.

Het is niet bekend wat de toedracht was van het ongeval en of er meer voertuigen bij betrokken waren. Na het ongeluk lekte er brandstof uit de vrachtwagen, deze lekkage is inmiddels gestopt.

Volgens Rijkswaterstaat blijft de afrit voorlopig dicht.