De afrit van de A27 bij Breda is dinsdag afgesloten in verband met een gekantelde vrachtwagen. De chauffeur is inmiddels bevrijd uit het voertuig.

De politie en ambulance kwamen dinsdag met spoed ter plaatse. De chauffeur werd bevrijd uit de vrachtwagen. Het is onduidelijk of hij gewond geraakt is.

Na het ongeval lekte er brandstof uit de vrachtwagen. Het lek kon al snel gedicht worden.

Door het ongeval zijn de afrit en de rechterrijstrook richting Breda dicht. Daardoor ontstaat er vanaf Oosterhout-Zuid file.