De politie heeft dinsdag vier mannen aangehouden die verdacht worden van deelname aan een drugsorganisatie die zich bezig houdt met de grootschalige productie en handel in synthetische drugs. Het viertal werd aangehouden bij invallen in Breda, Culemborg, Tiel en Geffen.

De politie en het Openbaar Ministerie kregen een jaar geleden zicht op de drugsorganisatie. Zij rolden toen een opslaglocatie in Rilland op.

Eind januari van dit jaar werd in het Belgische Hechtel-Eksel een drugslab aangetroffen met drie dode mannen. Zij waren daar vermoedelijk als laborant aan het werk geweest en hadden te veel koolmonoxide binnengekregen. De slachtoffers waren mannen van 22, 23 en 25 jaar uit Eindhoven en Valkenswaard.

Een paar maanden later werd er ook een groot drugslab aangetroffen in een woning in Esch. In een schuur bij een woning in Rilland trof de politie op 19 juli een opslag voor een drugslab aan.

Zeventien aanhoudingen tot nu toe

In het onderzoek zijn tot nu toe zeventien mensen aangehouden. Dinsdag werden de vier mannen aangehouden, samen met de achttienjarige zoon van één van de verdachten. Hij verzette zich bij de arrestatie van zijn vader.

Naast de aanhoudingen van de verdachten, werden vier woningen en drie auto- en garagebedrijven doorzocht. Tijdens de doorzoekingen werden specialisten ingezet om verdovende middelen op te sporen. Bij een van die bedrijven is inmiddels amfetamine aangetroffen.