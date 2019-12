De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen aangehouden voor de overval op een telefoonwinkel aan het Edisonplein in Breda. De mannen, beiden afkomstig uit Tilburg, verstopten zich voor de politie in een sloot, maar konden met behulp van politiehonden worden gevonden.

Rond 4.15 uur werd er bij de winkel een ruit vernield, waarna het alarm werd geactiveerd. Een getuige zag daarna twee personen op een scooter wegrijden in de richting van winkelcentrum Hoge Vught.

Op de Edisonstraat zagen agenten vervolgens twee mannen op een scooter zonder verlichting. De mannen gleden onderuit en vluchtten in de richting van het Liniepark, waar zij zich in de sloot verstopten.

De verdachten konden met behulp van een politiehond worden gevonden en zijn aangehouden. Zij zitten momenteel vast voor verder onderzoek. Bij de scooter werd een tas met de buit aangetroffen.