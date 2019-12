Breda

Verdachten vluchten sloot in na overval op telefoonwinkel in Breda

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag twee mannen aangehouden voor de overval op een telefoonwinkel aan het Edisonplein in Breda. De mannen, beiden afkomstig uit Tilburg, verstopten zich voor de politie in een sloot, maar konden met behulp van politiehonden worden gevonden.