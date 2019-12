In de nacht van zaterdag op zondag is de tweede aangekondigde politieactie ingegaan, waarbij agenten uitgaanspubliek in Breda een half jaar preventief mogen fouilleren op wapenbezit. In samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) hoopt de politie dat deze maatregel inzicht biedt in de omvang van het wapenprobleem in de stad.

Eén persoon werd zaterdagavond bekeurd voor het dragen van een mes.

De preventieve fouilleeractie vond plaats op meerdere locaties in de binnenstad. De controles begonnen in de Reigerstraat en verplaatsten zich via de Havermarkt naar de Vismarktstraat. Ook mensen in de Visserstraat en de Adriaan van Bergenstraat werden preventief gefouilleerd.

Op 19 september besloot burgemeester Paul Depla om het uitgaanscentrum van Breda voor een duur van zes maanden aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Aanleiding voor de maatregel is een toename van het aantal gewelddadige incidenten in Breda, waaronder twee fatale steekpartijen. Omdat de binnenstad nu een veiligheidsrisicogebied is, mogen agenten daar een half jaar preventief fouilleren.

De acties worden naast de politie uitgevoerd door handhavers en portiers.