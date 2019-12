Arrivia gaat bij de nieuwe dienstregeling in West-Brabant meer bussen inzetten in de spits. Ook zullen busritten tussen Etten-Leur en Roosendaal via een snellere route gaan.

De nieuwe dienstregeling voor busvervoer in West- en Oost-Brabant gaat op zondag 15 december in. In de hele regio wijzigen de vertrek- en aankomsttijden. Ook zijn er routewijzigingen, aangepaste rijtijden en worden er meer aansluitingen gerealiseerd.

Na 15 december komt er een nieuwe spitslijn, lijn 324, tussen de wijk Vrachelen in Oosterhout en Breda. Deze lijn gaat op werkdagen tijdens de spits elk half uur rijden. Op lijnen 1 en 8 komen er in de spitsuren, speciaal voor scholieren en studenten, extra ritten bij.

Verder rijden de bussen op de verbinding van Roosendaal naar Etten-Leur en Breda een nieuwe route met vijf minuten minder reistijd. Deze lijn rijdt overdag een halfuurdienst en in de avonduren en in het weekend een uurdienst.

Vanwege het wegvallen van bushaltes in Sprundel en Sint Willebrord introduceren Provincie Noord-Brabant, Arriva en de Werkgroep Dorpsbus een alternatief in de vorm van een elektrische dorpsbus. Inwoners worden vanaf 15 december op werkdagen van deur tot deur vervoerd door de elektrische dorpsbus. Vooraf reserveren is hiervoor noodzakelijk.