De verdachte van de steekpartij zaterdag in een woning aan de Otterring is zondag aangehouden in Barneveld. Het gaat om een 23-jarige man uit Litouwen, meldt de politie van Breda op Twitter.

Het incident vond zaterdagmiddag rond 13.00 uur plaats. Het slachtoffer belde zelf de politie. De politie kwam snel ter plaatse en trof een gewonde aan in de woning. Dit slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is stabiel.

Vermoedelijk hadden het slachtoffer en de verdachte ruzie, waarna de verdachte de bewoner meerdere keren heeft gestoken met een scherp voorwerp. Daarna vluchtte hij.

Zijn identiteit was zaterdag al bekend bij de politie. Agenten doorzochten de omgeving zonder succes. De omgeving van de woning werd tijdelijk afgezet voor onderzoek.