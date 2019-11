De politie meldt via Twitter dat er zaterdag een gewonde is gevallen bij een steekpartij in een woning aan de Otterring in Breda.

De politie kwam kort erna ter plaatse. Bij de woning bleek dat één persoon gewond is geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie vermoedt dat er een ruzie tussen het slachtoffer en een bekende aan vooraf is gegaan. De politie doet onderzoek in de woning en kijkt uit naar de mogelijke dader. Ook meldt de politie dat er een politiehelikopter onderweg is.