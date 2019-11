Park Valkenberg in Breda is sinds donderdagmiddag voetgangersgebied. Fietsen is nog steeds toegestaan in het park, maar als 'gast', meldt Handhaving Breda.

Fietsers mogen nog wel blijven fietsen in het park, maar moeten daarbij rekening houden met voetgangers, die voortaan altijd voorrang hebben. Brom- en snorfietsen moeten sinds donderdag afstappen in Park Valkenberg. Het is voor hen verboden om er doorheen te rijden.

De komende tijd gaat de handhaving in Breda regelmatig controleren in het nieuwe voetgangersgebied. Donderdag werd nieuwe bebording geplaatst in het park.