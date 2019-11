Het Amphia Ziekenhuis in Breda neemt vanaf vrijdag de nieuwe locatie op de Molengracht in gebruik. De eerste patiënten zijn inmiddels gearriveerd.

Vrijdag worden 362 patiënten verhuisd vanaf de huidige locaties aan de Molengracht en Langendijk.

Om 9.00 uur is de eerste aangepaste wagen voor vier patiënten onder politiebegeleiding vertrokken. Om 9.15 uur ontving Olof Suttorp, voorzitter van de raad van bestuur van het Amphia Ziekenhuis de eerste patiënt, de zeventien maanden oude Floor de Zwart, met een bloemetje. Met de komst van de dreumes is het ziekenhuis nu officieel in gebruik.

Vanuit de Langendijk moeten 44 patiënten worden verhuisd. In eerste instantie zou dit aantal veel groter zijn, maar veel patiënten in een betere toestand zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De 318 andere patiënten komen vanuit het oude gebouw aan de Molengracht. Zij worden grotendeels via de kelder van het huidige ziekenhuis, ook wel de 'Aorta' genoemd, naar het nieuwe gebouw gereden.

Voor de grootschalige verhuizing worden vrijdag 80 verhuizers, 100 vrijwilligers, 5 motoragenten en 35 verkeersregelaars ingezet.