De Sint-Antoniuskerk in Breda zal woensdagavond rood kleuren om hiermee aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst.

In totaal doen 47 Nederlandse kerken mee aan de campagne van RedWednesday.

Om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen kleuren 47 Nederlandse kerken woensdagavond rood.

Wereldwijd worden woensdagavond bekende gebouwen in het rood verlicht. De afgelopen jaren werden al de kanalen van Venetië, de Sacre Coeur basiliek in Parijs, het Cristo Redentor beeld in Rio de Janeiro en de Sagrada Familia in Barcelona rood gekleurd.

In Groot-Brittannië zal dit jaar de kathedraal van Westminster gekleurd zijn.

Toename vervolging om geloof

Volgens recent rapporten van Kerk in Nood is de vervolging van geloof de laatste twee jaar verder toegenomen.

Onlangs nam de Grote Kerk ook al een ander kleur aan. Vanaf 17.00 uur kleurde de kerk oranje in het teken van een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

In totaal doen 105 landen wereldwijd mee aan 'Orange the World'. De gemeente Breda lichtte de Grote Kerk van Breda uit, net als de fontein van de vijver in het park Valkenberg.

De kleur oranje staat symbool voor een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.