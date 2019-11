De Tramsingel in Breda wordt woensdagavond afgesloten in verband met een reconstructie van een dodelijk verkeersongeval in augustus van dit jaar. Verkeersanalisten van de politie voeren naar verwachting tot in de nacht onderzoek uit.

Bij het verkeersongeval op dinsdag 27 augustus kwamen een quad en een personenauto met elkaar in botsing op de kruising van de Tramsingel met de Gieterijstraat. De dertigjarige bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

Beide opzittenden van de quad, een 34-jarige man uit Tilburg en een 30-jarige vrouw uit Breda raakten gewond. De vrouw overleed later in de nacht aan haar verwondingen.

Het doel van de reconstructie is om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeval. Het onderzoek begint om 22.00 uur en duurt uiterlijk tot donderdag 6.00 uur. Daarna wordt de weg weer vrijgegeven.