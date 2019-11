Het voorlopig ontwerp voor het doortrekken van de Nieuwe Mark is af. Het college heeft het ontwerp ingediend bij de gemeenteraad en vraagt de raad nu om geld beschikbaar te stellen voor de eerste fase van het project.

Het voorlopige ontwerp is fors aangepast in vergelijking met eerdere schetsen. Zo zijn de bochten in het nieuwe ontwerp minder hoekig gemaakt om het verloop van de rivier natuurlijk aan te laten voelen. Ook zijn de kades groener gemaakt en zijn er nieuwe wandelroutes toegevoegd.

Bij het ontwerp is extra aandacht uitgegaan naar een zo klimaatadaptief mogelijk ontwerp, zoals het optimaal omgaan met regenwater en hoe dat gebruikt wordt om de kadewanden nat te houden om de natuurontwikkeling op de kades te stimuleren.

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 21 maart 2017 het tracé van de Nieuwe Mark vast. Het college sprak toen ook de ambitie uit voor een bevaarbare rivier. De Bredase gemeenteraad gaf daarna de opdracht om het ontwerp van de rivier verder uit te werken.

Het maken van het definitieve ontwerp en de uitvoering van de Nieuwe Mark gaat in twee fases. De eerste fase loopt vanaf de Fellenoordstraat tot en met de Tolbrug bij de Haven (2020-2023). De tweede fase is de aanleg van de Nieuwe Mark in het Seelig Park en het maken van de Fellenoordbrug (2024-2026).

Het ontwerp van het nieuwe stadspark wordt later uitgewerkt in samenspraak met bewoners, ondernemers en toekomstig gebruikers. Hierin zal ook duidelijk worden welke elementen uiteindelijk in het ontwerp voor de rivier benodigd zijn, zoals bruggen voor langzaam verkeer, steigers en zitelementen.