Een motorrijder is maandagochtend aangereden door een auto op de Backer en Ruebweg in Breda. In verband met het ongeval werd een rijstrook in de richting van de A16 tijdelijk afgesloten.

Het ongeval vond plaats op de Backer en Ruebweg ter hoogte van de Westerhagelaan. Een automobilist raakte er een motorrijder, die daardoor ten val kwam. De motorrijder raakte niet gewond.

De politie kwam ter plaatse om het ongeval af te handelen. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.