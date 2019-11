De Grote Kerk van Breda en de fontein van de vijver in het park Valkenberg zijn maandag oranje verlicht in verband met Orange The World, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Om 17.00 uur zullen leden van Zonta, een internationale serviceorganisatie voor vrouwen, samen met wethouder Greetje Bos met wenslantaarns voor de toren van de oranje verlichte Grote Kerk staan. De kleur oranje staat symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes.

De groep gaat hierna door naar de vijver in het park Valkenberg. Hier worden de wenslantaarns te water gelaten.

Wereldwijd doen maandag 105 landen mee aan de campagne tegen geweld tegen vrouwen. De datum is uitgekozen ter herdenking van de moord op drie politieke activisten in de Dominicaanse Republiek op 25 november 1960. Drie zussen voerden toen openlijk oppositie tegen dictator Rafael Trujillo. De vrouwen werden standrechtelijk geëxecuteerd.