De gemeente Breda gaat een regenboogbank plaatsen in Park Valkenberg als vervanging van het eerder geplaatste regenboogpad, maakt de gemeente vrijdag bekend. De kleuren van het pad zijn door de jaren heen iets valer geworden en daarom aan vervanging toe.

Het is nog niet bekend waar in het park de bank precies komt te staan. Naar verwachting wordt hij in het voorjaar geplaatst.

De gemeente maakt vrijdag ook bekend dat er in de nieuwe culturele markthal Nieuwe Veste een muurschildering komt van Blind Walls Gallery en Stichting Bo met het thema inclusiviteit. Wie de artiest is en wat er op de muurschildering komt te staan, is nog niet bekend.

"Het moet duidelijk zijn dat Breda zich hard maakt voor de sociale acceptatie van lhbti's. In een regenbooggemeente als Breda mag een regenbooguiting in de openbare ruimte dan ook niet ontbreken", laat de gemeente weten.