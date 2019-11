Vanaf maandag 25 november kunnen medewerkers van de gemeente Breda met een elektrische step naar afspraken reizen. De gemeente schaft vijf elektrische steps aan om het personeel op een duurzame, innovatieve manier hun werk-werk kilometers te laten maken.

Met de steps hoopt wethouder Boaz Adank medewerkers te stimuleren om op een duurzame manier te reizen. "Veel afspraken vinden plaats in de stad. Daar zijn nu al fietsen en e-bikes voor beschikbaar en vanaf maandag vullen de 5 nieuwe e-steps het aanbod aan."

De gemeente wil peilen hoe medewerkers reageren op de elektrische steps en sluit niet uit dat er in de toekomst meer worden aangeschaft. Het voordeel van de step is dat deze tot de werkplek of vergaderlocatie meegenomen kan worden en dus ook niet buiten hoeft te staan.

De steps zijn goedgekeurd door vervoersorganisatie RDW en voorzien van een kenteken. Gebruikers moeten in het bezit zijn van een rijbewijs.

Breda wil ook deelstep voor bewoners en bezoekers

Eerder kondigde Breda aan graag een pilot te willen starten met deelsteps voor inwoners en bezoekers van de stad. De steps die in deze deelconcepten worden gebruikt voldoen echter nog niet aan de eisen die het RDW stelt en mogen in Nederland niet de weg op.

Gemeente Breda is, samen met andere steden, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om te kijken of er een ander landelijk kader kan komen om de introductie van de deelstep in Nederland te faciliteren.