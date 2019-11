De politie heeft vrijdag een man aangehouden op de Arduin in Breda vanwege het verkeerd vervoeren van lachgasflessen in de kofferbak van zijn auto.

De man werd gecontroleerd omdat agenten hem slapend aantroffen in zijn wagen.

Toen bleek dat hij een blokje hasj in zijn bezit had, besloten agenten het hele voertuig te doorzoeken. Dat leverde de vondst van 21 flessen lachgas op in de kofferbak, waarvan 10 lege flessen. Het vervoeren van losse flessen lachgas in een auto is verboden.

De verdachte kon zich niet identificeren en is meegenomen naar het politiebureau.