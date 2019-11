De politie heeft een 37-jarige man in Montenegro aangehouden voor een dodelijk steekincident op 20 juni 2008 in de Edisonstraat in Breda. Daarbij kwam een 33-jarige man uit Breda om het leven.

Het slachtoffer was die avond in een café om een voetbalwedstrijd te kijken. Na het verlaten van het café werd hij op straat in zijn pols, nek en rug gestoken. Hij zakte in elkaar en overleed de volgende dag aan zijn verwondingen.

De politie stelde een onderzoek in. Daarbij werd de destijds 26-jarige man zonder woon- of verblijfplaats aangemerkt als verdachte. Hij was Nederland ontvlucht en stond internationaal gesignaleerd.

Op 15 augustus meldden de autoriteiten in Montenegro de verdachte te hebben aangehouden. Op 13 november is de man, naar aanleiding van een uitleveringsverzoek, overgebracht naar Nederland. Hij is voorgeleid door de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis.