Breda

Pand van bibliotheek en Nieuwe Veste krijgt geen groene gevel

Het pand van de bibliotheek en de Nieuwe Veste aan de Molenstraat in Breda krijgt geen groene gevel. De kosten voor de gevel zouden te hoog zijn en het zou te veel risico's met zich meebrengen, laat wethouder Paul de Beer woensdag weten in een brief aan de raad.