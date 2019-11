Het pand van de bibliotheek en De Nieuwe Veste aan de Molenstraat krijgt geen groene gevel. De kosten voor de gevel zouden te hoog zijn en het zou te veel risico's meebrengen, laat wethouder Paul de Beer in een raadsbrief weten.

In aansluiting op de vergroening van de Oude Vest heeft de gemeente onderzocht of het mogelijk is om een groene gevel aan te brengen op het pand van de bibliotheek en De Nieuwe Veste aan de Molenstraat.

Uit onderzoek van een adviesbureau is gebleken dat de huidige gevel de extra belasting van de groene gevel niet kan dragen. Om de groene gevel mogelijk te maken zou er een compleet nieuwe staalconstructie gebouwd moeten worden. De kosten hiervan zijn volgens de wethouder erg hoog. Daarnaast zou de verankering van de constructie risico's met zich meebrengen. De isolatiewaarde van het dak kan verslechteren en het wordt lekkage gevoelig.

Het adviesbureau heeft gekeken naar alternatieven, maar geen daarvan bleken wenselijk of mogelijk. Daarom heeft de gemeente besloten om geen groene gevel aan te brengen. Er wordt nu onderzocht op welke manier er dan meer vergroening in dit gebied kan plaatsvinden.