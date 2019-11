Het uitgaanscentrum van Breda krijgt in de weekenden een pop-upfietsenstalling aan de Nieuwe Prinsenkade.

Volgens de gemeente parkeert een deel van het uitgaanspubliek hun fiets in de bemande stalling aan de Kraanstraat, maar zet een groot deel hun fiets ter hoogte van de Hoge Brug. Dit zou voor gevaarlijke situaties zorgen. Door de grote aantallen fout geparkeerde fietsen zou het voor hulpdiensten moeilijker zijn om een doorgang te vinden.

Vanaf aankomend weekend is er elke vrijdag- en zaterdagavond een pop-upfietsenstalling te vinden aan de Nieuwe Prinsenkade, ter hoogte van de taxistandplaatsen.

"Met de pop-upfietsenstalling creëren we een plek waar iedereen zijn fiets op een speciaal daarvoor bestemde plek kan parkeren. Juist op de avonden waar er het meest behoefte aan is", legt wethouder Greetje Bos uit in een persbericht.